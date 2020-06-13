LAVROV VE ŞOYGU'NUN ZİYARETİ ÖNCESİ RUS HEYET İSTANBUL'A GELDİ
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LAVROV VE ŞOYGU'NUN ZİYARETİ ÖNCESİ RUS HEYET İSTANBUL'A GELDİ

RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın İstanbul'a geliyor.

13.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:54

RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın İstanbul'a geliyor. Bakanların ziyareti öncesi Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyet İstanbul'a geldi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın İstanbul'a geliyor. Ziyaret öncesi Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Yarınki ziyaret öncesi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

LAVROV VE ŞOYGU'NUN ZİYARETİ ÖNCESİ RUS HEYET İSTANBUL'A GELDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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