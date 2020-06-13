Lavrov ve Şoygu'nun ziyareti öncesi Rus heyet İstanbul'a geldi
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Lavrov ve Şoygu'nun ziyareti öncesi Rus heyet İstanbul'a geldi

Şahin BOZKURT / RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın İstanbul'a geliyor.

Lavrov ve Şoygu'nun ziyareti öncesi Rus heyet İstanbul'a geldi
13.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:40

Şahin BOZKURT/ RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın İstanbul'a geliyor. Bakanların ziyareti öncesi Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyet İstanbul'a geldi. 

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın İstanbul'a geliyor. Ziyaret öncesi Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Yarınki ziyaret öncesi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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