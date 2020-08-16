Lavrov ve Pompeo İran nükleer anlaşmasını görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile İran nükleer anlaşmasını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile İran nükleer anlaşmasını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Pompeo telefonda görüştü. İran nükleer anlaşmasının ele alındığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin yanı sıra Almanya ve İran'ın liderlerine zirve teklifinde bulunduğu hatırlatıldı. Söz konusu anlaşmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, Rusya tarafı, İran nükleer anlaşmasının uygulanması konusunda uluslararası hukuki temeli oluşturan BMGK'nın 2231 sayılı kararına desteğini teyit etti. Kaynak: AA