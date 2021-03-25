Lavrov ve mevkidaşından sıkı Covid-19 tedbirleri altında görüşme
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Lavrov ve mevkidaşından sıkı Covid-19 tedbirleri altında görüşme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Lavrov ve mevkidaşından sıkı Covid-19 tedbirleri altında görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uzakdoğu turunun son durağı olan Güney Kore'deki temasları kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ile bir araya gelirken, görüşme Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında özel cam bölmelerin ardında gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uzakdoğu turunun son durağı olan Güney Kore'deki temasları kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ile bir araya gelirken, görüşme Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında özel cam bölmelerin ardında gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uzakdoğu turunun ilk durağı olan Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçti. Lavrov, Seul'deki temasları kapsamında güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-Yong ile bir araya geldi. Seul'de düzenlenen "Rusya - Güney Kore Paylaşım Yılı" etkinliklerine katılan Lavrov ve Eui-Yong, Rus müzisyenler ve Güney Koreli dansçılar tarafından sahnelenen gösteriyi izledi. Olumlu bir havada geçtiği belirtilen etkinliklerin ardından Bakanlar, birebir formatta görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Söz konusu görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan heyetlerarası görüşme, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında özel cam bölmelerin ardında gerçekleştirildi. İki Bakan'ın ilk kez böyle bir uygulama altında bir araya geldiği görülürken, Lavrov'un heyetinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, salgının artık günlük hayatın bir parçası galine geldiğini ifade etti.

PUTİN SALGININ ARDINDAN GÜNEY KORE'YE GELECEK

Heyetlerarası görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong, düzenledikleri ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, Güney Kore'ye davet edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i geçtiğimiz yıl Seul'e gelmeyi planladığını fakat korona virüs salgını nedeniyle söz konusu planın ertelendiğini hatırlatarak, "Güney Kore, Asya - Pasifik bölgesindeki en önemli ortaklarımızdan biridir. İkili ilişkilerin dinamik durumunu memnuniyetle not ettik. Yüksek düzeydeki siyasi diyaloğu, Başkanlar ve hükümetler arasındaki ilişkileri daha da geliştirme isteğimizi yeniden teyit ettik. Güney Kore, Başkan Putin'i Seul'e yeniden davet etti. Salgının ardından şartlar uygun olur olmaz, Putin'in Güney Kore ziyaretini hızlı bir şekilde organize etmek için ortak çaba göstermeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Lavrov ve mevkidaşından sıkı Covid-19 tedbirleri altında görüşme
Lavrov ve mevkidaşından sıkı Covid-19 tedbirleri altında görüşme
Lavrov ve mevkidaşından sıkı Covid-19 tedbirleri altında görüşme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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