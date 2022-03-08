"Lavrov ve Kuleba Perşembe Günü Biraraya Gelecek"
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın Perşembe günü Antalya'da düzenlenecek Diplomasi Forumu kapsamında biraraya geleceklerini söyledi.
ANTALYA (DailyMotion.com) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın Perşembe günü Antalya'da düzenlenecek Diplomasi Forumu kapsamında biraraya geleceklerini söyledi. Çavuşoğlu, 10 Mart Perşembe günü yapılacak görüşmenin üçlü formatta gerçekleşeceğini, kendisinin de görüşmede yer alacağını kaydetti
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
DailyMotion.com - Güncel