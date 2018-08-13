Lavrov ve Guterres Suriye Hakkında Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov'un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık tarafların görüşmeyi Suriye meselesi hakkında görüşmek üzere gerçekleştirdiğini aktardı. Açıklamada Lavrov ve Guterres'in BM'nin bölgede barışı tahsis etme ve çatışmaların önüne geçme konularındaki artan çabalarını değerlendirdikleri ifade edildi. Açıklamada iki tarafın da Suriye meselesinin çözülmesinde bölgede bulunan tüm güçlerin uluslararası yasalara bağlı kalarak hareket etmesinin büyük önem taşıdığı konusunda hemfikir olduğu aktarıldı. - MOSKOVA