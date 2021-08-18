Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki tüm güçleri ülkede güvenliği sağlamaya davet etti
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Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki tüm güçleri ülkede güvenliği sağlamaya davet etti

Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki tüm güçleri ülkede güvenliği sağlamaya davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ikilinin görüşmede Afganistan'daki durumu ele alarak, Afganistan'daki tüm güçleri ülkede güvenliği sağlamaya davet ettiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ikilinin görüşmede Afganistan'daki durumu ele alarak, Afganistan'daki tüm güçleri ülkede güvenliği sağlamaya davet ettiğini kaydetti.

Taliban güçlerinin, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından durumu yakından taklip eden Türkiye ve Rusya'dan, bölgedeki güçlere ülkede güvenliği sağalama çağrısı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan'daki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinin detaylarına da değinen Bakanlık, "Taraflar, Afganistan'daki durumu detaylı bir şekilde tartıştılar, durumun istikrara kavuşturulması konusundaki karşılıklı yaklaşımlarını dile getirdiler ve kilit ulusal güçleri ülkede en kısa sürede güvenlik ve asayiş sağlamaya davet ettiler" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun diğer gündem konularında da değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bakanlık, "Uluslararası ve ikili gündemdeki diğer konuları istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, gelecekte yapılacak en üst ve üst düzeylerdeki ikili temasların programını gözden geçirdi" ifadelerini kaydetti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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