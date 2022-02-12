Lavrov ve Blinken, artan Ukrayna krizini konuştu

İyice tırmanan Ukrayna geriliminin üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'daki gerilim, Rusya'nın tatbikatları ve ABD tarafından yapılan açıklamalarla zirveye tırmanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bakanların telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "12 Şubat'ta, ABD'nin girişimiyle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında Lavrov'un görüşmede Blinken'e hitaben yaptığı konuşmalar aktarılarak, "Bakan Lavrov, ABD ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya karşı 'Rus saldırganlığı' hakkında başlatılan propaganda amaçlı kampanyanın kışkırtıcı amaçlar güttüğünü, bu kampanyaların Kiev'deki yetkilileri Minsk anlaşmalarını sabote etmeye ve 'Donbas sorununu' zorla çözmeye yönelik zararlı girişimleri teşvik ettiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

"İhlal edilen eylemler kabul edilemez"

Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağının görmezden geldiği de vurgulanarak, "Rusya Dışişleri Bakanı'nın belirttiği gibi Washington ve Brüksel'in Rus-Amerikan anlaşması ve güvenlik garantilerine ilişkin NATO ile anlaşma taslaklarına tepkisinin başta ittifakın genişlememesi olmak üzere Rusya için kilit hükümleri görmezden geliniyor" denildi. Açıklamanın sonunda ise, "ABD ve NATO'dan alınarak sunulacak olan belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Sergey ve Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde alınan taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı" ifadeleri kullanıldı.

"Krizi çözmek için diplomatik bir yol açık"

ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı daha fazla askeri saldırı başlatmayı düşünebileceğini dair ortak endişeler görüşmek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakan, krizi çözmek için diplomatik bir yolun açık olduğunu ancak bunun Moskova'nın gerilimi düşürmesini ve iyi niyetli tartışmalara girmesini gerektireceğini açıkça belirtti. Moskova'nın saldırgan bir yol izlemesi ve Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde bunun kararlı, kitlesel ve birleşik bir transatlantik tepkiyle sonuçlanacağını yineledi" ifadelerine yer verildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika