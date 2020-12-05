Lavrov ve Bayramov arasında Dağlık Karabağ görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüşerek, Dağlık Karabağ'daki son durumu ele aldı.

Dağlık Karabağ'da 10 Kasım'da ilan edilen ateşkes anlaşmasından sonra Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında diplomasi trafiği devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım tarihli anlaşmada geçen hükümlerin uygulanması ve tarafların Rus barış Gücü kuvvetleriyle iletişiminin yanı sıra ikili ilişkilere dair güncel konular ve uluslararası gündeme dair birçok konuyu ele aldı" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı