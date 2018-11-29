Lavrov: Ukrayna Provokasyonunun Hedefi Batı'nın Ukrayna'yı Unutmasını Engellemekti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kerç Boğazı'nda Ukraynalı Deniz Kuvvetlerinin provokasyonunun hedefinin "Batı'nın Ukrayna'yı unutmasına engel olmak" olduğunu açıkladı.

Lavrov, söz konusu provokasyonun Batı'nın Ukrayna'yı unutmasına izin vermemek için yapıldığını çünkü Avrupa'nın mevcut Kiev rejimden sıkıldığını belirtti. Lavrov yaptığı açıklamada "Tabii ki bu eylemin amacı Batı'nın Ukrayna'yı unutmasını engellemekti, çünkü Avrupa'daki yetkililer bu rejimden kesinlikle yoruldular. Amerika yorulmamış olabilir, bilmiyorum" dedi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin üç gemisi 25 Kasım'da yasadışı bir şekilde Rusya'nın devlet sınırını geçti ve Kerç Boğazı'na yöneldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, gemilerin Federal Güvenlik Servisi ve Karadeniz Filosunun gemileri ve teknelerinin yasal uyarılarına tepki göstermedikleri açıklamasında bulundu. Olay sonucunda Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri gemilerini gözaltına alındı. - Moskova