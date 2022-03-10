Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü - Haberler

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Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'da nükleer tesislerin işleyişini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'da nükleer tesislerin işleyişini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Grossi, Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'da savaş esnasında nükleer tesislerin korunması ve çalışmasının sağlanması amacıyla Rusya ve UAEA arasındaki iş birliği ele alındı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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