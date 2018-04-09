Lavrov: Türkiye'nin Afrin'deki Kontrolü Suriye Hükümetine Geri Vermesini Umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Türkiye'nin Afrin'deki kontrolü Suriye hükümetine geri vermesini umduğunu söyledi.

Lavrov, Moskova'da basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini söylemedi. Biz Türk temsilcilerinin önlerinde duran başlıca hedeflere ulaştıklarını söyledikleri şu zamanda, Afrin'deki durumun normale dönmesinin en basit yolunun bu topraklardaki kontrolün Suriye hükümetine geri verilmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Lavrov Rusya'nın hiçbir zaman başka bir tavra sahip olmadığını vurguladı. - Moskova