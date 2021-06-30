Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı Muhabirin soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak...