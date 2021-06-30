Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"
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Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı Muhabirin soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak...

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı

Muhabirin soru sorması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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DIşişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"

Çavuşoğlu: 'Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var'
Çavuşoğlu: 'Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var'
Çavuşoğlu: 'Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var'
Çavuşoğlu: 'Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var'
Çavuşoğlu: 'Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var" - Haberler
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