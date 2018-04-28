Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye konusunda Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Teröristlerle mücadelede taviz vermeyeceğiz" dedi.

Moskova'da Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımı ile gerçekleştirilen 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Teröristlerle mücadelede taviz vermeyeceğiz" dedi. Bu konuda kararlı olduklarının altını çizen Lavrov, "Ülkelerinde barış isteyen ve yurtsever olan silahlı muhalif gruplar, hemen teröristlerden ayrılmalı, teröristleri bu gerileme bölgelerinden uzaklaştırmalıdır" şeklinde konuştu. Esad rejiminin, Rusya tarafından yapılan insani yardımların uygulanması konunda sıkıntılar çıkardığını söyleyen Lavrov, "Moskova'nın insani yardım sağlaması konusunda Şam rejimi esnek olmalı" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen 3'lü zirvede Rusya ile Türkiye arasındaki vize durumuna da değinen Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı vize koşulu konusunda esnemeye gideceğini açıkladı. Rusya'nın bu konuyu daha önce gündeme getirdiğini hatırlatan Bakan, Türk tarafından da aynı karşılığı göreceklerine emin olduklarını söyledi. - MOSKOVA