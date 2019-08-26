Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor

Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor

Lavrov: Şam'ın İdlib operasyonu Türkiye ile anlaşmayı ihlal etmiyor

26.08.2019 13:30
Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, destekleri ile gerçekleşen Suriye rejiminin İdlib'e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.


Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki kaygısını anlıyor ama Putin de muhaliflerin artan saldırılarından kaygılı" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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