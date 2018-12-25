Lavrov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile Suriye'deki son durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede ile ikili ilişkiler ile gündemdeki konuların değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Lavrov ve Haddad'ın Suriye krizinin çözüm yolları ile terörle mücadele ve İdlib sorununu görüştüğü ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA