Lavrov: Suriye'de Güvenli Bölgeler İçin İlerleme Umuyorum

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana görüşmesinde Suriye'de güvenli bölgelerin özellikleri konusunda ilerleme sağlanacağını umduğunu söyledi.



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gbeit ile bir araya gelen Lavrov, "Güvenli bölgelerin belli özelliklerinin belirlenmesi konusunda sınırları ve kullanımı gibi reel ilerlemenin sağlanacağını umarız. Bugün devam eden görüşmelerin sonuçlarına bakarız" dedi.



Astana'daki Suriye görüşmelerinin yeni turunun son gününde, Rusya, Türkiye ve İran heyetlerinin yanı sıra Suriye Hükümeti ve Suriye silahlı muhalefet heyetleri de katılıyor.



Görüşmelerin gündeminde 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılan görüşmelerin bir önceki turunda uzlaşmaya varılan güvenli bölgelerin özellikleri yer alıyor. - Moskova