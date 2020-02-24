Lavrov: "Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor"

24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib konusunda yeni görüşmelere hazırlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunun Türkiye ile ele alındığını ifade ederek Türkiye ve Rusya'nın İdlib'teki tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu görüşmeye hazırlandıklarını söyledi. Lavrov, "Bizi, çatışmasızlık bölgesi ve teröristlerin burada saldırı gerçekleştirmeyeceğini nasıl sağlayacağımız konusunda bir anlaşmaya götüreceğini umduğumuz bir başka istişare görüşmeleri hazırlanıyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA