Lavrov: Rus ve Türk Askerleri, İdlib'de Silahsız Alanı Belirledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askerlerin İdlib'de silahsızlık alanının kesin sınırlarını belirlediklerini açıkladı.

Lavrov yaptığı açıklamada, "Dün Rus ve Türk askerler silahsızlık alanının kesin sınırlarını belirlediler, bu yüzden Rus ve Türk liderlerin Soçi anlaşmasının yerine getirilme süreci aktif aşamasında" dedi.

Lavrov, El Nusra terör örgütünün İdlib'de silahsızlık alanından Ekim ortasına kadar çıkması ve ağır silahların da çıkartılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan, Moskova'nın Washington'un Suriye'de üstünlük kurma çabalarını durdurmaya çalışacağını da belirterek şunları söyledi:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünün ana tehdidi Fırat nehrinin doğu kıyısından geliyor. Bu bölgede ABD'nin direkt kontrolünde bağımsız ve otonom yapılar kuruluyor. Bu haksız faaliyetin son bulması için çabalamaya devam edeceğiz. BM Güvenlik Konseyi'nde bunu Amerikalılara direkt söylüyoruz." - Moskova