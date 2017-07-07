Lavrov, Putin ve Trump'ın Görüşmesinin Sonuçlarını Anlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.



Lavrov, iki ülke liderinin görüşmelerini faydalı olarak adlandırarak, "Gerçekten, çok uzun ve faydalı bir görüşmeydi. Trump ve Putin'in adımları çatışma senaryoları oluşturmak veya sorun oluşturmak yerine öncelikle kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarını temel alıyor" ifadesini kullandı.



Lavrov, Putin ve Lavrov'un Kuzey Kore'deki durumu görüştüklerini ve Suriye'nin güneybatısında 9 Temmuz'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine hazır olduklarını dile getirdiklerini bildirdi.



Lavrov şu şekilde devam etti: "ABD ve Rusya Ukrayna'daki durumun barış sürecinin ilerlemesi için iletişim kanalı kurma konusunda anlaştılar. Ukrayna konusu görüşülürken, Amerika tarafı barış sürecinin ilerlemesi için özel temsilci atadıklarını açıkladı.



"Trump Putin'e Rusya'nın ABD'deki seçimlere karışması konusunun garip bir hal aldığını söyledi. Ayrıca, büyükelçi atama prosedürünün hızlandırılması konusunda anlaştılar.



"Ayrıca, iki lider Suriye'de başka hangi bölgelerde ateşkes rejiminin ilan edilebileceğini görüştüler."



İki liderin görüşmesi 2 saatten fazla sürdü. - Hamburg