Lavrov, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrası Orta Asya'daki güvenliğin ülkesi açısından önemini vurguladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Orta Asya'da güvenliğin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Rusya'nın güney sınırlarının güvenliği doğrudan buna bağlıdır.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Orta Asya'da güvenliğin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Rusya'nın güney sınırlarının güvenliği doğrudan buna bağlıdır." dedi.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) konuşma yapan Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, ABD ve NATO askeri birliklerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çekerek, "NATO askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra müttefiklerimiz olan Orta Asya ülkelerinin güvenliğini sağlamak bizim için önemli. Rusya'nın güney sınırlarının güvenliği doğrudan buna bağlıdır." ifadesini kullandı.

Afganistan'da gerçek ulusal yönetimin kurulması için gerekli koşulların oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme" yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Lavrov, "Batılı meslektaşlarımıza son yıllarda giriştikleri maceracı eylemlerden ders çıkarmaları yönünde uzun zamandır çağrıda bulunuyorduk. Bu açıklamaların zor şekilde varılan sonucu yansıttığını ve gezegenimizin daha sakin olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu