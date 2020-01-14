Lavrov: Libya süreci bitmedi
Haberler » Dünya » Lavrov: Libya süreci bitmedi - Haberler

Lavrov: Libya süreci bitmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

14.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:01
Lavrov: Libya süreci bitmedi

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'daki görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi. 

Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter'in çekildiği 'Libya anlaşmasına' dair soruya, "Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul'u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova'da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek" dedi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri