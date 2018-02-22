Lavrov: Kosova Diyaloguna ABD Katılırsa Biz de Dahil Oluruz

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi görüşmeler için bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Belgrad-Priştine görüşmelerine ABD'nin katılması durumunda Belgrad'ın davetini almış olan Moskova'nın da katılacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, diyalogun sürdürülmesi konusunda Avrupa Birliği'nin yeni önlemler alması gerektiğini söyledi ve "ABD, diyaloga katılırsa, Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan Moskova'yı da davet ettiği için Rusya da diyaloga katılacaktır" dedi. - İstanbul