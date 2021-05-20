Lavrov ile Blinken, İzlanda'da görüştü
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Lavrov ile Blinken, İzlanda'da görüştü

Lavrov ile Blinken, İzlanda'da görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Putin-Biden zirvesini ele almak için İzlanda'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Putin-Biden zirvesini ele almak için İzlanda'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İzlanda'nın Reykjavik kentinde düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bir araya gelecek olmasıyla ilgili müzakere gerçekleştiren Lavrov ile Blinken aynı zamanda 2 ülke arasındaki gerilimi de ele aldı. İkilinin görüşmesi öncesi gazeteciler Kovid-19'a karşı PCR testine tabi tutulurken zirvede de olağanüstü önlemler alındı.

İkilinin görüşmesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD ile Rusya arasındaki istikrarlı ilişkiler tüm dünyaya fayda sağlayacaktır" dedi. Rusya'ya karşı ülkesinin aldığı yaptırım kararları hakkında da konuşan Blinken, "ABD'nin son zamanlarda Rusya'ya karşı adımlar atması gerilimi arttırmaya yönelik değil Washington'ın çıkarlarını korumak için atıldı" ifadelerini kullandı.

Blinken'in ardından söz alan Lavrov'da mevkidaşı gibi ılımlı mesajlar vererek, "Dünya'daki genel durum Moskova - Washington arasındaki ilişkilerd bağlıdır. Muhtemel amacımız ilişkilerimizi nasıl geliştirmeye devam edeceğiz ve devlet başkanlarımızın iletişimlerini arttırmak" dedi. - MOSKOVA

Lavrov ile Blinken, İzlanda'da görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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