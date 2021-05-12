Lavrov ile Blinken'ın 20 Mayıs'ta bir araya gelmesi bekleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 20 Mayıs tarihinde İzlanda'da yapılacak olan Artrik Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda anlaştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 20 Mayıs tarihinde İzlanda'da yapılacak olan Artrik Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda anlaştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Bakanlık, Lavrov ve Blinken'in telefon görüşmesinde Kore yarımadasındaki nükleer kriz, İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Eylem Planı'nın yenilenmesi ve stratejik istikrar konusu gibi meselelerin de görüştüğünü kaydetti.

İkilinin 20 Mayıs tarihinde İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleşmesi planlanan Arktik Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya gelme konusunda anlaştığını belirten Bakanlık, görüşmede Washington'ın Rusya-ABD Zirvesi'ni organize etme önerisi de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde Rusya-ABD temaslarının programının da değerlendirildiğini ifade etti - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı