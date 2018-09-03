Lavrov: "İdlib'teki Duruma Tolerans Göstermek İmkansız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İdlib'teki duruma sonsuza kadar tahammül etmek imkansız" diyerek, Türk mevkidaşlarıyla aktif bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Rus Bakan, burada gerçekleştirdiği konuşmasında İdlib'teki duruma değinerek İdlib'teki duruma sonsuza kadar tolerans göstermenin imkansız olduğunu söyledi. Sergey Lavrov, açıklamasında "Suriye'nin İdlib kentindeki duruma sonsuza kadar tolerans göstermek imkansız. Silahlı muhalifleri teröristlerden ayırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türk mevkidaşlarımızla aktif şekilde çalışıyoruz"

"Suriye'de teröristlere yer yok. Suriye ordusu da teröristleri topraklarından atmak için her türlü hakka sahip" diyen Rus Bakan, "Türk mevkidaşlarımızla, Suriye hükümetiyle, Astana formatının katılımcıları olarak İranlı mevkidaşlarımızla karada teröristlerle normal silahlı muhalifleri ayırmak ve bu arada sivillerin zarar görmemesi için aktif şekilde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. - MOSKOVA