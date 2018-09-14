Lavrov: İdlib'i Bombalamaya Devam Edebiliriz, İnsani Koridor Açılabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerekli görülmesi durumunda Suriye'nin İdlib vilayetindeki "militan mevzilerini" bombalamaya devam edeceklerini söyledi.

Sergey Lavrov ayrıca sivillerin İdlib'den kaçabilmeleri için insani koridor da açılabileceğini belirtti.

Rus ajansı Interfax'ın haberine göre Berlin'de bir oturumda konuşan Lavrov, Rus hava kuvvetlerinin, "terörist silah yapım tesisleri" ifadesini kullandığı bölgelere saldırabileceğini vurguladı.

Lavrov, bu bölgelerin tespit edilmesi durumunda yerel güçleri de uzlaşmaya teşvik edeceklerini söyledi.

Sivillerin korunması için Rusya'nın elinden geleni yapacağını ifade eden Lavrov, "Bu meseleye çok ihtiyatlı yaklaşacağız, insani koridorlar oluşturacağız, yerel güçlerle anlaşmaya varacağız ve sivil halkın acı çekmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.