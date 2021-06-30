Lavrov: "Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"
Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın...
Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden