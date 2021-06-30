Lavrov: "Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"
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Lavrov: "Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın...

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"

Lavrov: 'Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz'
Lavrov: 'Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz'
Lavrov: 'Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz'
Lavrov: 'Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz.'
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi (Rusya'ya) ilettik'
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi (Rusya'ya) ilettik"
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Lavrov: "Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz" - Haberler
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