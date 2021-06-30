Lavrov: "Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın...