Lavrov, GKRY Dışişleri Bakanı Hristodoulidis ile Doğu Akdeniz'i görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile Doğu Akdeniz'deki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile Doğu Akdeniz'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, her iki bakanın, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin süreçteki rolü dahil Kıbrıs'ta çözüme yönelik konuların ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA