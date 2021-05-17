Lavrov: "Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilmezdir"
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Lavrov: "Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilmezdir"

Lavrov: 'Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilmezdir'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin topraklarında bulunan sivil noktalara yönelik saldırıların kabul edilmez olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin topraklarında bulunan sivil noktalara yönelik saldırıların kabul edilmez olduğunu söyledi.

Lavrov ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Farida Tunis, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Lavrov, Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerin başlatılması için her tarafın şiddeti durdurması gerekiyor." dedi.

Lavrov, "Hem Gazze Şeridi'nden sivillerin bulunduğu mahallelere yapılan saldırıları kınıyoruz hem de elbette Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilmezdir. Bunun acilen durdurulması ve müzakerelerin başlatılması yönünde yeterince çağrı yapıldığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Tunis de durumun barış yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Güvenilir ve kalıcı barışın temeli ancak siyasi müzakereler ve iki devletin kurulması yoluyla atılabilir. Bu ülkelerin de yan yana yaşayan İsrail ve Filistin olması gerekiyor. Pozisyonumuz budur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı. Onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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Lavrov: "Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilmezdir" - Haberler
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