Lavrov: "Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti"
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Lavrov: "Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti"

21.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:44
Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi.

Lavrov, Ermenistan'daki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünü belirten Lavrov, Dağlık Karabağ ile ilgili Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ortak açıklamanın uygulanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Söz konusu açıklamanın Dağlık Karabağ meselesinin çözümünün "tek yolu" olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Bu açıklamayla ilgili sadece yurt içinde değil, yurtdışında da şüphe oluşturma girişimleri kabul edilemez." dedi.

Lavrov, "Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, açıklamanın ciddi sorunların çözülmesine ve insanların hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Onlar, anlaşmanın gelecekte de uygulanması konusunda bağlılıklarını teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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