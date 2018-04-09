Lavrov'dan Türkiye'ye 'Afrin'i Suriye Hükümetine Devret' Önerisi

Lavrov'dan Türkiye'ye 'Afrin'i Suriye Hükümetine Devret' Önerisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nun amacına ulaştığını belirterek, bu stratejik kentin Suriye rejim güçlerinin kontorolüne bırakılması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nun amacına ulaştığını belirterek, bu stratejik kentin Suriye rejim güçlerinin kontorolüne bırakılması gerektiğini söyledi

Kaynak: Euronews.com

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