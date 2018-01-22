Lavrov'dan 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' Açıklaması

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle Cenevre görüşmelerinin işleyişinin destekleneceğini belirterek, "Türk ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuları kongrede yer almaya davet ettik." dedi.