Lavrov'dan Libya açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin taraflarının çatışmalara derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin taraflarının çatışmalara derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada Libya'da yaşanan gelişmelere değindi. Lavrov, Libya krizinin taraflarının çatışmalara derhal son vermesi gerektiğini ifade ederek, dış aktörlerin kapsamlı bir diyalog için katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Libya krizine müdahil dış güçlerin kapsamlı bir diyaloğun sağlanması için katkıda bulunması gerektiğini, Türkiye ve Mısır'ın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti. Rus Bakan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlarının da bu fikri desteklediğini dile getirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA