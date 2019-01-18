Lavrov'dan Inf Açıklaması: "Tüm Silah Kontrol Mekanizması Çöker"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta ve Uzun Menzilli Silah Anlaşması'ndan çekilmesi durumunda tüm silah kontrol mekanizmasının çökeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Bu önemli antlaşmayı kurtarmaya çalışmak için elimizdeki somut verilerle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Lavrov, 15 Ocak'ta Rus ve ABD'li diplomatların Cenevre'de INF konulu görüşmenin gerçekleştirememesine de değinerek, "İstişarelerin yapılamamasına rağmen biz bu antlaşmayı korumak için ABD ile diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesi durumunda oluşacak risklerden de bahseden Lavrov, "ABD'nin Orta ve Uzun Menzilli Silah Anlaşması'ndan çekilmesi durumunda tüm silah kontrol mekanizması çökebilir" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, "Rusya'nın bu anlaşmayı kurtarabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Rusya'ya Kerç raporu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında gerçekleşen görüşmede Almanya ve Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alınırken Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç krizi için de önemli bir teklif geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya tarafından hazırlanan Kerç krizinin çözüm önerilerine dair bir raporu Lavrov'a takdim etti. Lavrov raporu kabul ederek inceleyeceklerini söyledi. Ukrayna konusunda Kiev yönetiminin Rusya'da sandık açmayacağını ifade eden Lavrov, "Kiev'in Rusya'da sandık açmama nedeni seçimleri doğrudan etkileme girişimidir" dedi.

Maas ise Ukrayna vatandaşı olan tüm seçmenlerin Mart ayındaki seçimlerde oy kullanabilmesi gerektiğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA