Lavrov: Çavuşoğlu ve Zarif'le Tavsiyeler Hazırlayacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Astana'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Zarif'le yapacakları toplantıda, Suriye hükümeti ile muhalefetine yönelik tavsiyeler hazırlayacaklarını söyledi.
15 Mart 2018 Perşembe 16:47
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Astana'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Zarif'le yapacakları toplantıda, Suriye hükümeti ile muhalefetine yönelik tavsiyeler hazırlayacaklarını söyledi.