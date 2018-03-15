Lavrov: Çavuşoğlu ve Zarif'le Tavsiyeler Hazırlayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Astana'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Zarif'le yapacakları toplantıda, Suriye hükümeti ile muhalefetine yönelik tavsiyeler hazırlayacaklarını söyledi.