Lavrov: "Bizi ABD'nin Çıkarlarına Hizmet Etmek İçin Kullanmak İstiyorlar"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Washington Rus hükümetinin ve siyasetinin değişimi üzerine motivasyon tartışmaları yapıyor. Bizi ABD'nin çıkarlarına hizmet etmek için kullanmak istiyorlar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı Ria Novosti'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaparak Rusya'nın ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi. Röportajında ABD'nin Rusya'ya karşı takındığı tavırdan bahseden Lavrov, "Avrupa'yı disipline sokmak ve NATO'yu daha da güçlendirmek için bizi şeytan gibi gösteriyorlar. Örneğin Rusya'yı Çin'e karşı nasıl kullanacaklarını tartışıyorlar. Washington Rus hükümetinin ve siyasetinin değişimi üzerine motivasyon tartışmaları yapıyor. Açıkçası bizi ABD'nin çıkarlarına hizmet etmek için kullanmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme istemesiyle ilgili de yorum yapan Lavrov, "INF Antlaşması'nın sonlandırılması uluslararası güvenlik ve stratejik istikrara ciddi biçimde zarar verebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nükleer savaşın kazananı olmaz"

Gerilen ABD-Rusya ve NATO - Rusya ilişkilerine de değinen Lavrov, olası bir savaşın tüm insanlığa karşı büyük bir felakete neden olacağını belirterek, "Dünyada herkesin en iyi bildiği şey nükleer bir savaşın insanlığa karşı feci sonuçları olur. Hiç şüphe yok ki nükleer savaşın kazananı olmaz ve asla böyle bir savaşa müsaade edilmemelidir. Diğer taraftan Washington ve müttefiklerinin kendi jeopolitik hırslarına bağlı olarak küresel gerçeklikleri görmediklerini belirtmek zorundayım" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA