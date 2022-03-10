Lavrov: "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. - Haberler

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Lavrov: "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz.

AA - Ali Cura - Güncel
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Lavrov: "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz.

Lavrov: "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz."

AA / Ali Cura - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Haberler

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