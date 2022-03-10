Lavrov: "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz.
Lavrov: "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz.
Lavrov: "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Ali Cura - Güncel