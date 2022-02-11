Lavrov: "Batılı meslektaşlarımız Zelenskiy'e Rusya'yı dengeden çıkarmak için sadece bir araç olarak ihtiyaç duyuyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Rusya'yı dengeden çıkarmak için sadece bir araç olarak ihtiyaç duyuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki dışişleri bakanlığında İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi. İkili Rusya'nın batı ülkelerine sunduğu güvenlik garantileri taslağı, Ukrayna ile yaşanan gerginlik ve ikili ilişkileri değerlendirdi. Bakanlar görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Ukrayna krizi konusunda açıklamalarda bulundu. Bu konuda görüşmenin verimsiz geçtiğini ifade eden Lavrov, "Dürüst olmak gerekirse, konuşmamızın bir dilsizle sağırın konuşması gibi olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradım. Dinliyoruz ama duymuyoruz. En detaylı açıklamalarımız boşa gitti" dedi.

Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, "Başta ABD ile olmak üzere, çalışmaları sürdürme konusundaki yaklaşımlarımızı anlattık. Batı'dan mazeretler değil, somut tepki almak istediğimizi, AGİT kapsamında en üst düzeyde onaylanan ve güvenlik yükümlülüklerimizin açıklanmasına yönelik talebimize batıdan somut bir tepki almak istediğimizi belirttik. Burada herhangi bir kesişme noktasının oluştuğunu söyleyemem. Ancak bugünkü görüşmelerin İngiliz meslektaşlarımızın bu sorunun Rusya için önemini daha iyi anlamalarını sağlayacağını umuyorum" diye konuştu.

"Ukrayna'daki personeli geri çağırıyoruz"

Ukrayna ile yaşadıkları kriz konusunda Kiev yönetiminin adımlarını eleştiren Lavrov, "Onların eylemlerine baktığımız zaman çekirdek personelimiz haricindeki diplomatik misyon çalışanlarına bir süreliğine ülkelerine geri dönmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. İngiliz mevkidaşının toplantıda kendisine asıl meselenin savaştan kaçınmak olduğunu ve bu nedenle bu görüşmeyi yaptığını söylediğini aktaran Lavrov, "Bir süre sonra batılı ülkeler Rus-Belarus tatbikatının tamamlandığını ve Rus birliklerinin kendi topraklarına geri döndüğünü görecekler" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil tüm topraklarını işgal edeceğine yönelik batılı medya kuruluşlarında çıkan haberleri eleştiren Rus bakan, "Başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın tüm şehirlerini ele geçireceğimize dair ve Kiev'e 'kukla hükümet' yerleştireceğimizi iddia eden saygın batılı medya kuruluşlarında bu gibi spekülasyonlar var. Bu batı medyasının çok beğenilen dizileri arasında ve beğenilmeye devam ediyor" dedi.

Batılı ülkeleri yaşanan gerilimden sorumlu tutan Lavrov, Ukrayna'nın ekonomisini ve sonrasıyla ilgili ne olacağını kimsenin umursamadığını savunarak, "Batılı meslektaşlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Rusya'yı dengeden çıkarmak için sadece bir araç olarak ihtiyaç duyuyor. Ukrayna ekonomisi ve ne olacağı kimsenin umurunda değil" diye konuştu. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika