Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden