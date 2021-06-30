Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz"
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Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz"

Lavrov: 'Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz'
Lavrov: 'Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz'
Lavrov: 'Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz'
Lavrov: 'Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz"
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