Lavrov: Abd, Suriye'de Kürtleri Ayrılıkçılığa Teşvik Ediyor

Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününe girerken, Rusya'dan harekat ve ABD'nin Suriye politikasıyla ilgili arka arkaya açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak Ankara ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Peskov, Moskova'nın operasyon hakkında önceden bilgisi olup olmadığı yönündeki soruyu ise yanıtlamaktan kaçındı.

Rus sözcü ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine inanmayı sürdürdüğünü söyledi.

'Suriye Barış Süreci Kongresi'ne Kürt yetkililer de davet edildi'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Washington aktif olarak Kürtler arasında ayrılıkçı fikirleri teşvik etti, etmeyi de sürdürüyor" dedi. Lavrov açıklamasında, "ABD ya durumu anlamıyor, ya da yaptığı kesinlikle bilinçli bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca Soçi kentinde 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak Suriye Barış Süreci Kongresi'ne Kürt yetkililerin de davet edildiğini söyledi.

Rus bakan, "Listeye Kürt temsilciler de eklendi" dedi, PYD'nin Kongre'ye katılıp katılmayacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Rusya daha önce ABD'nin tek taraflı Suriye politikalarının "Ankara'yı çileden çıkardığını" belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan Zeytin Dalı Harekatı öncesi Rusya'ya gitmiş, ABD ise harekatın başlamasının ardından NATO'daki müttefiki Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri operasyonlarını sınırlandırması ve "itidalli davranması" çağrısı yapmıştı.



Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı Bugün Türkiye'nin Afrin operasyonu Fransa'nın talebi üzerine, Rusya ve ABD'nin de daimi üyeleri arasında olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Guta, İdlib, Afrin - Fransa Suriye'deki gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Türk meslekdaşımla görüştüm" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Afrin konusunu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak olan ülkeyi, müttefik olarak değil "teröre destek veren ülke" olarak görüleceğini söylemişti.