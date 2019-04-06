Lavrov: ABD'nin 'Golan Tepeleri' Kararı Bölgedeki İstikrara Balta Vuruyor

– Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin ABD tarafından İsrail toprağı olarak tanınmasıyla ilgili Mısır'ın Al Ahram gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Golan Tepeleri'nin ABD tarafından İsrail toprağı olarak tanınması bölgedeki istikrara balta vuruyor" dedi.

Rusya'nın TASS haber ajansı, Lavrov'un Mısır'ın Al Ahram gazetesine verdiği röportajı yayınladı.

Lavrov, "Suriye ve İsrail birliklerinin geri çekilmesini de kapsayan 1974 anlaşmasının uygulanması riske atıldı. Hatırlatmama izin verin, ABD'nin ve İsrail'in liderleri zamanında bu anlaşmanın uygulanmasında gerekli koşulları sağlamak için bizim yardımımıza başvurdular ve biz de yardım ettik."

"Golan Tepeleri yakınındaki bölgelere konuşlandırılan Rus güvenlik kuvvetlerinin çabaları sayesinde, Birleşmiş Milletler Ateşkesi Gözlem Gücü (UNDOF) İsrail'in güvenliğini sağlaması da dahil olmak üzere geri çekilme bölgesindeki görevini yerine getirebildi" diyen Lavrov, "ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması, zor şartlar sonucunda sağlanmış olan istikrara balta vurabilir." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Washington'un Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması bir kez daha ABD'nin, Orta Doğu sorununun çözülmesinin temelinde yatan 'herkes tarafından kabul görmüş uluslararası kanunları hiçe sayma' kararlılığını gözler önüne seriyor." dedi.

Lavrov, Moskova'nın Golan Tepeleri sorunu üzerindeki duruşunun değişmediğini hatırlatarak, "17 Aralık 1981'e uzanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 497 doğrultusunda ilerliyoruz, ki bu karara göre, İsrail'in, Suriye'ye ait olan bu bölge üzerinde kendi egemenliğini kurma, yargı yetkisini ve kanunlarını koyma kararı geçersizdir. ABD'nin müttefikleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumun ezici çoğunluğu aynı duruşu paylaşıyor." dedi.

25 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıdığı bir kararı imzalamıştı.

Kaynak: DHA