Lavrov: ABD ile İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve İranlı mevkidaşlarımızı tehlikeli durumdan uzaklaşma ve medeni bir şekilde diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve İranlı mevkidaşlarımızı tehlikeli durumdan uzaklaşma ve medeni bir şekilde diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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