Lavrov: ABD ile İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve İranlı mevkidaşlarımızı tehlikeli durumdan uzaklaşma ve medeni bir şekilde diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz.

Lavrov: ABD ile İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve İranlı mevkidaşlarımızı tehlikeli durumdan uzaklaşma ve medeni bir şekilde diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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