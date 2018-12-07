Lavrov: "Abd'den Inf İhlaliyle İlgili Bir Belge Almadık "

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ihlal edilmesiyle ilgili olarak ABD'den herhangi bir belge almadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Rusya tarafından ihlal edilmesiyle ilgili iddiasına cevap verdi. Basın toplantısında konuşan Lavrov, herhangi bir ihlalle ilgili ABD'den henüz hiçbir belge almadıklarını söyledi. Lavov, NATO dışişleri bakanları Brüksel'deki toplantısında ABD'nin konumunu desteklediğini söyleyerek, "Washington'un onlara ihlalin gerçekleştiğini doğrulayan bir belgeye sunması ile ilgili bir bilgi mevcuttu. Eğer öyleyse, o zaman o belge nerede. Biz Amerikalılardan bu belgeleri almadık" dedi. Daha önce ABD'ye Rusya ile birlikte geniş bir araştırma çalışmasının yapılması gerektiğini söylediğini ifade eden Rus bakan, "Biz uzun zamandır bu konuyla ilgili ciddi ve profesyonel bir araştırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın INF'nin kurallarını ihlal ettiğini ve antlaşma kurallarına uyması için iki ay zaman tanıdıklarını söylemişti. Pompeo, eğer bu gerçekleşmezse, Washington'un INF kapsamındaki yükümlülüklerini askıya alacağını söylemişti. - MOSKOVA