Lavrov: ABD BM'nin Suriye'deki Kararını Yerine Getirmeli

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı telefon konuşmasında ABD'nin Suriye'deki koalisyonuna BM Güvenlik Konseyi'nin kararını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanları Suriye kriz çözümü ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararına ilişkin konularda fikir alışverişi yaptılar. Sergey Lavrov Rus askerlerin Doğu Guta'da insani sorunların çözümü için attığı kesin adımlar hakkında bilgi verdi ve ABD'nin önderliğindeki koalisyon katılımcılarına Güvenlik Konseyi'nin kararını yerine getirme çağrısında bulundu" denildi. - Moskova