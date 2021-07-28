Lavantalar çiçek açtı!
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Lavantalar çiçek açtı!

Lavantalar çiçek açtı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl 2.5 dönümlük arazide ekimini yaptığı 4 bin 500 kök lavanta çiçek açmaya başladı.

"Kent peyzajında kullanılacaklar"

Damla sulama yöntemiyle sulanan lavantalar 1.5 yıl içerisinde kentin dört bir yanındaki peyzaj çalışmalarında kullanılacak. Bununla birlikte lavanta tarlasının ilerleyen dönemde fotoğraf tutkunlarının da ziyaretine açılması planlanıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Edirne Bayırı Mevkii'nde bulunan kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği lavantalar çiçek açmaya başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen lavanta ekimi meyvesini vermeye başladı. 2.5 dönümlük tarlaya ekilen 4 bin 500 kök lavanta bitkisi, çiçek vermeye başladı. Önümüzdeki yıl tamamen çiçek açması beklenen lavantalar, kent genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanılacak.

Üreten belediye

Vatandaşa yönelik hizmetlerini tamamen kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiren Lüleburgaz Belediyesi, lavanta tarlasıyla birlikte üreten belediye niteliğiyle de ön plana çıkıyor. Yaklaşık 1.5 yıl içerisinde, kent genelindeki çiçeklendirme çalışmalarında tamamen kendi ürettiği lavantaları kullanacak Lüleburgaz Belediyesi bununla da sınırlı kalmayacak. Lüleburgaz Belediyesi, lavanta tarlasını fotoğraf tutkunlarının da ziyaretine açmayı planlıyor.

Kaynak: Bültenler

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