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Lavanta üreticisi kadınların hasat heyecanı

Lavanta üreticisi kadınların hasat heyecanı Feke'nin Tapan yöresinde 9 köy kadını köyün ilk ticarete atılan girişimci kadın olarak mor lavanta bahçelerinde ilk hasatlarını gerçekleştirdi Tapanlı kadınlar: "Amacımız tüm kadınlara örnek olmak" Adana'nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde...

16.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:24

Lavanta üreticisi kadınların hasat heyecanı

Feke'nin Tapan yöresinde 9 köy kadını köyün ilk ticarete atılan girişimci kadın olarak mor lavanta bahçelerinde ilk hasatlarını gerçekleştirdi

Tapanlı kadınlar: "Amacımız tüm kadınlara örnek olmak"

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde girişimci Mustafa Işık'ın destekleri ile bir araya gelerek Tapaneli Kadın kooperatifini kuran 9 köy kadını mor lavanta bahçelerine çevirdikleri köylerinde ilk hasatlarını gerçekleştirdi.

Devlet desteği ile hayallerini gerçeğe dönüştüren ve ilk hasatlarından elde edilecek gelirle kooperatiflerini güçlendirecek kadınlar, köyün diğer kadınları ve çocuklarıyla birlikte bir başarı öyküsü için tarlada mesai yapıyor.

Tapan'da ilk hasatlarını gerçekleştiren Hilal Köz, heyecanlı olduklarını belirterek, "Tek niyetimiz, amacımız örnek olmaktı. Hem demetinden hem kesesinden faydalanacağız. Bazı lavantalarımız yağ için bazıları demet için. Ben 5 dönüm arazi üzerine lavanta ektim. Şimdiye kadar evimizde oturuyorduk çocuklarımıza baktık. Şimdi yeniden doğmuş gibi olduk lavanta ile. Tüm köyümüzdeki kadınlar yapsın ve başarsın istiyoruz" dedi.

Başarı yolculuğu 20 kadına ulaştı

Tapaneli Kadın Kooperatifi üyesi olan Songül Yavuz, 9 kadınla bu yola çıktıklarını belirterek, "20'ye yakın üyemiz oldu. Kırsal kalkınma adına hibe alan arkadaşlarımız oldu Allah devletimizden ve bizi destekleyenlerden razı olsun. Yaklaşık 50 dönüm araziye ekim yaptık. Şimdi hasadını yapıyoruz ve geliri ile kooperatifimizi güçlendireceğiz, çok mutluyuz. Mor bir Lavantapan hayali ile çalışmaya devam edeceğiz " diye konuştu.

"Bilseydim daha önce yapardım"

Kadınlardan Havva Atasoy başarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Ayaklarımız üzerinde durmak çok güzel. Bilseydim daha önce yapardım. Herkesin desteği ile başaracağız kooperatifimiz ilerleyecek. Bahçelerimiz ziyaretçi alıyor ve günlük 50 kişi geliyor. Şimdi çok mutluyuz. Daha da ilerlemeyi hayal ediyorum. Tüm kadınlar isterse ayakları üstünde durabilir başarabilirler" dedi.

Kadınların mor lavanta hayallerinin hasadına katılan 12 yaşındaki Ece Aydoğdu, hasat için geldiğini belirterek, "Köyümüzün kadınlarının başarması örnek olması çok güzel" diye konuştu.

Lavanta üreticisi kadınların hasat heyecanı

Kaynak: İHA

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