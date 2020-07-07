Lavanta tarlasında mutluluğa "Evet" dediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lavanta tarlasında mutluluğa "Evet" dediler

Tekirdağ'da bir çiftin nikahı, lavanta tarlasında kıyıldı.

Lavanta tarlasında mutluluğa
07.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:00

Tekirdağ'da bir çiftin nikahı, lavanta tarlasında kıyıldı.

Evlenmeye karar veren Meltem Güler ile İslam Özgün, nikah işlemlerini tamamladıktan sonra, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e, nikahlarını lavanta tarlasında kıymak istediklerini bildirdi.

Çiftin bu isteğini kabul eden Yüksel, yapılan bazı düzenlemeler sonrası mor renkli tarlada iki gencin nikahını kıydı.

Gelin Meltem Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikahlarının kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Güler, mor tarlaların arasında 'Evet' demenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok güzel bir anı oldu. Belki de Türkiye'de bir ilk olmuştur. Farklı bir şey yapmak istedik. Tekirdağ'da da böyle güzel bir lavanta tarlası vardı. Biz de nikahımızı burada yapmak istedik. Başkanımız da gelip bize destek oldu." dedi.

Damat İslam Özgün de lavanta tarlasında nikahlarını kıyma istediğini kırmayan Yüksel'e teşekkür ederek, "Farklı bir nikah olsun istedik. Tarla sahibi Hakan Turgut da bize yardımcı oldu, bize fikir verdi. Sağ olsun onun sayesinde unutulmaz bir nikah töreni yapabildik." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, genç çiftin farklı bir nikah yapmak isteğine destek olduğunu belirterek, "Yer çok güzel. Böyle bir güzelliği Tekirdağ'a kazandırdıkları için yer sahiplerine de teşekkür ediyorum. Süleymanpaşa için lavantanın alternatif tarım olarak yapılacağını da gösterdiler. Biz de bu tür nikah ve başka etkinliklerle lavantanın tanıtımını yapmakta fayda gördük. Belediye olarak bununla ilgili hazırlık yapıyoruz. Bu nikah gençler için de çok güzel hatıra olarak kalacak. Kendilerine bir ömür mutluluklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Haber
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Haber
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak Haber
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü Haber
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Cem Davran Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Bülent Uygun Henry Onyekuru Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Oyunlar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Lavanta tarlasında mutluluğa "Evet" dediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 14:00:32. #1.15#
title