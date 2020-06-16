Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü Edirne'de, 'Mor cümbüşle' hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

16.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:31

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

EDİRNE - Edirne'de, 'Mor cümbüşle' hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için kontrollü şekilde ziyarete açılan ve geçen yıl 60 bin kişinin ziyaret ettiği lavanta tarlaları görenleri kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunları ise doğal ışık ve perspektif derinliğinin en güzelinin yaşandığı 'mor cümbüş' lavanta tarlalarında fotoğraf çekiyor. Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor. Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle gençler tercih ediyor.

Edirne'ye gezmek için geldiğini söyleyen Melek Sercan Avcı, lavanta tarlasını görünce çok beğendiğini ve fotoğraf çekilmek için hemen tarlaya geldiğini ifade etti. Avcı, herkese lavanta tarlasını ziyaret etmeleri önerisinde bulundu.

'Mor cümbüş' ile birlikte lavanta tarlalarının hem göze hem de ruha hitap ettiğini dile getiren ziyaretçiler, gün boyu mor tarlaları adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Haber
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
Habermetre salgın sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre salgın sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su İlaç Kaza Kadın
Şu an buradasınız: Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:04:58. #1.15#
title