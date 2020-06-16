Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü Edirne'de, 'Mor cümbüşle' hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

EDİRNE - Edirne'de, 'Mor cümbüşle' hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için kontrollü şekilde ziyarete açılan ve geçen yıl 60 bin kişinin ziyaret ettiği lavanta tarlaları görenleri kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunları ise doğal ışık ve perspektif derinliğinin en güzelinin yaşandığı 'mor cümbüş' lavanta tarlalarında fotoğraf çekiyor. Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor. Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle gençler tercih ediyor.

Edirne'ye gezmek için geldiğini söyleyen Melek Sercan Avcı, lavanta tarlasını görünce çok beğendiğini ve fotoğraf çekilmek için hemen tarlaya geldiğini ifade etti. Avcı, herkese lavanta tarlasını ziyaret etmeleri önerisinde bulundu.

'Mor cümbüş' ile birlikte lavanta tarlalarının hem göze hem de ruha hitap ettiğini dile getiren ziyaretçiler, gün boyu mor tarlaları adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Kaynak: İHA