Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali
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Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Kültür Sanat

Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali Pandemiden bunalan vatandaşlar oyun oynayarak stres attı Edirne'de düzenlenen Lavanta Tarla Günlerinin üçüncü gününde ziyaretçiler, üflemeli orkestrası eşliğinde çeşitli oyun havları oynayarak müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali

Pandemiden bunalan vatandaşlar oyun oynayarak stres attı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen Lavanta Tarla Günlerinin üçüncü gününde ziyaretçiler, üflemeli orkestrası eşliğinde çeşitli oyun havları oynayarak müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Edirne'de düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, ilk iki günde olduğu gibi üçüncü gününde de yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etkinlik alanına gelen vatandaşlar, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Orkestrası eşliğinde çeşitli oyun havaları oynayarak gönüllerince eğlendi. Havadan da görüntülenen etkinlikte birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı.

Korona virüs pandemisinin stresini oyun oynayarak atlattılar

Pandemi sürecinde evde çok sıkıldıklarını ve buradaki etkinliklerle moral bulduklarını söyleyen ziyaretçilerden Canan Tozdağan, "Pandemi sürecinde o kadar çok bunaldık ki bugün buraya moral, motivasyon yakalamak için geldik. Lavantaları çok çok seviyoruz ve meditasyon yapıyoruz. Mor enerjiyi almak için geldik ve müzik eşliğinde çok güzel oldu. Adeta bu ortama bayıldık diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Beni görenler çok şaşırıyor"

Giydiği elbise ile dikkatleri üzerine çeken Melis Erdağ," Burada olduğum için çok mutluyum. Biz etkinliklerimizi doğadan ilham alarak tasarlıyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Normalleşme döneminde de çok güzel bir moral olduğunu düşünüyorum. Pandemi döneminde olduğumuz için uzun zaman boyunca dışarı çıkamayan vatandaşlarımız beni bu şekilde görünce çok şaşırıyorlar ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. Lavanta tarlalarına özel tasarımlı elbisem her yaş grubunun dikkatini çekiyor. Ben de hepsiyle güzel anılar biriktiriyorum" diye konuştu.

Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali
Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali
Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali
Lavanta Tarla Günlerinde müzik resitali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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